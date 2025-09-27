Selena Gomez dhe Benny Blanco kurorëzojnë dashurinë e tyre këtë fundjavë, zbulohen detajet e para nga ....
Selena Gomez dhe Benny Blanco po numërojnë mbrapsht për dasmën e tyre përrallore. Çifti thuhet se do të martohet të shtunën, më 27 shtator, në një ceremoni ultra-private në Santa Barbara, duke i mbajtur fansat dhe median të emocionuar. Duke njoftuar romancën e tyre në vitin 2023 dhe duke u fejuar në dhjetor 2024, dyshja ka bërë gjithçka për të siguruar sekretin dhe ekskluzivitetin për ditën e tyre të veçantë. Ja gjithçka që duhet të dini rreth çiftit dhe dasmës së tyre.
Selena 33- vjeç dhe Benny 37-vjeç, kanë shijuar tashmë festimet para dasmës. Festa e beqarisë së Gomez u zhvillua në Cabo San Lucas, me shoqe të ngushta, përfshirë Racquelle Stevens, Ashley Cook, Courtney Lopez dhe kushërirën Priscilla Marie. Festimet thuhet se përfshinin një shëtitje luksoze në jaht. Blanco festoi festën e beqarisë në një vilë luksoze në Las Vegas.
Të ftuarit, duke filluar nga familjarët dhe miqtë deri te yjet e Hollivudit, pritet të mbërrijnë në Los Angeles për festimet e fundjavës. Shumica do të qëndrojnë në hotelin luksoz El Encanto, ku suitat thuhet se kushtojnë 3,500 dollarë për natë. Për të ruajtur privatësinë, edhe vendi i dasmës mbetet një sekret i ruajtur me kujdes – pjesëmarrësit do ta zbulojnë vendndodhjen vetëm kur të shoqërohen direkt në pronë.
Një burim i brendshëm tha për The Sun : “Të gjithë të ftuarit do të merren dhe do të çohen me makinë në vendin e ngjarjes pa e ditur destinacionin e tyre paraprakisht. Të gjithë janë të emocionuar pavarësisht misterit – e dinë se do të jetë një përvojë e mrekullueshme.” Aranzhimet unike nënvizojnë vendosmërinë e çiftit për ta mbajtur ceremoninë larg syve kureshtarë.
Siguria mbetet një përparësi kryesore. Ndërsa shumë të ftuar do të jenë në hotel, pjesëmarrësit e profilit të lartë po zgjedhin akomodime private. Page Six raportoi se Taylor Swift, e cila pritet gjithashtu në dasmë, do të qëndrojë në një shtëpi diskrete me qira pranë vendit të ngjarjes, duke e mbajtur të fshehtë praninë e saj.
Lista e të ftuarve me yje thuhet se përfshin Paris Hilton, Martin Short, Steve Martin, Taylor Swift, Nicola Peltz dhe Brooklyn Beckham, ndërsa disa të ftuar si Meryl Streep nuk ka gjasa të marrin pjesë. Duke shtuar një prekje të veçantë, çifti mori një dhuratë para dasmës nga PETA – një prekje vegane në një nga ushqimet e preferuara të Blancos. Lisa Lange, zv.presidentja e lartë e komunikimit në PETA, e përshkroi atë si “një prekje miqësore me kafshët në kombinimin e preferuar të Benny-t”.
Gomez njoftoi për herë të parë fejesën e tyre në Instagram në dhjetor 2024, duke i mbishkruar fotot e saj me fjalët “përgjithmonë fillon tani”. Fansat e kanë ndjekur nga afër udhëtimin e çiftit, që nga konfirmimi i lidhjes së tyre në vitin 2023 e deri te disa postime të tjera plot gjallëri.
Me një planifikim të kujdesshëm, siguri të nivelit të lartë dhe një listë të ftuarish plot me personazhe të famshëm, dasma e Gomez dhe Blancos premton të jetë një nga ngjarjet më të përfolura të vitit.