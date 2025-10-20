Tragjedia në Maliq/ Kryebashkiaku: Do të ofrojmë mbështetje për familjen, rasti këmbanë alarmi për gjithë institucionet
Kreu i Bashkisë së Maliqit, Gëzim Topçiu ka reaguar në lidhje me ngjarjen e rëndë që tronditi dje vendin, ku nënë e bir humbën jetën pasi banesa e tyre u përfshi nga flakët, ndërsa vajza e vogël e shtëpisë ndodhet në gjendje të rëndë në spital.
“Një situatë e vështirë jo vetëm për ne si institucion, por për të gjithë qytetarët e Maliqit, të cilët shprehin ngushëllimet për familjen. Shpresojmë që vajza të bëhet mirë, i urojmë shërim të shpejtë dhe patjetër që bashkia do të jetë në mbështetje të familjes me të gjitha mundësitë që ne kemi, për ta mbështetur financiarisht por jo vetëm.
Do të jemi çdo ditë krah kësaj familje. Qyteti sot është në zi të plotë. E ngushëlloj familjen, i jap forcë në emër të pushtetit vendor dhe le të shpresojmë që vajza të bëhet mirë.
Të gjitha shpenzimet që kanë të bëjnë me ceremoninë por jo vetëm, do të mbulohen nga bashkia. Unë do të marr disa nisma timen personale me bizneset sepse aty do të jetë ndërhyrja më e shpejtë, për të mos pritur procedurat ligjore që ndonjëherë zgjatin shumë. Rasti është i veçantë dhe ne duhet të ndërhyjmë sa të kemi mundësi.
Nga informacioni që kam, familja ka qenë pjesë e shërbimit social dhe e qendrës komunitare që ne kemi aty. Nuk besoj që ne nuk mund të kemi patur ndihmat e nevojshme, rasti është fatkeq. Ne kemi raste të shumta të tilla që i trajtojmë, i mbështesim dhe kështu do të vazhdojmë.
Këto raste nuk janë vetëm detyrim ligjor, por duhet të jenë këmbanë alarmi për të gjitha institucionet. Ky do të jetë rast që do na japë forcë më shumë për të marrë masa më të rrepta e më të gjera për ti mbështetur.”. tha Topçiu.