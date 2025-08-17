LEXO PA REKLAMA!

Arrestohet në Tiranë 40-vjeçari i dënuar për trafik klandestinësh dhe mbajtje pa të drejtë të uniformës

Lajmifundit / 17 Gusht 2025, 12:48
Arrestohet në Tiranë 40-vjeçari i dënuar për trafik

Policia e Tiranës ka finalizuar aksionin e koduar “The Walker”, duke arrestuar E. B., 40 vjeç, i cili ishte në kërkim pasi Gjykata e Apelit e kishte dënuar me 2 vjet, 2 muaj e 28 ditë burg për veprat penale “ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve” dhe “mbajtja pa të drejtë e uniformës”.

Aksioni u krye nga specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit nr. 1, të cilët sekuestruan edhe armën e zjarrit që mbante me vete i arrestuari.

Policia njofton se operacioni u zhvillua në koordinim me shërbimet e tjera të rendit dhe vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të veprimtarisë kriminale të të arrestuarit.

