Reagimi i familjes Cani pas vrasjes së nxënësit në Maliq: “Martini dhe Eraldi nuk u vranë prej rrjeteve sociale, por nga mungesa e sigurisë”
Pas ngjarjes së rëndë në Pirg të Maliqit, ku nxënësi 14-vjeçar Erald Xhejo mbeti i vrarë me thikë pas një përleshjeje në një lokal, ka reaguar familja e Martin Canit, i cili mbeti viktimë e një sulmi të ngjashëm më 18 nëntor të vitit të kaluar, jashtë shkollës 9-vjeçare “Fan Noli” në Tiranë.
Në një deklaratë për shtyp, familja Cani thekson se shkaku i vrasjeve nuk janë rrjetet sociale, por mungesa e masave konkrete nga qeveria, mungesa e sigurisë në shkolla, mosbashkëpunimi mes familjeve dhe komunitetit, si dhe mangësitë në sistemin shëndetësor.
“Martini dhe Eraldi nuk u vranë prej rrjeteve sociale. Ata u vranë nga mungesa e sigurisë, nga papërgjegjësia institucionale dhe nga dështimi i sistemeve që duhet të mbrojnë jetën e fëmijëve. Mbyllja e një aplikacioni nuk e kthen mbrapsht realitetin dhe nuk zgjidh problemet,” shprehen ata.
Familja apelon që qeveria të ndërmarrë reforma konkrete. Ata ngushëllojnë familjen Xhejo dhe i bashkohen kërkesës për drejtësi, duke kërkuar që ngjarje të tilla të mos përsëriten dhe prindërit të mos derdhin lot për fëmijët e tyre.
Deklarata për shtyp e familjes Cani:
“Megjithë mbylljen e rrjetit social TikTok nga qeveria, një i mitur tjetër u vra nga një bashkëmoshatar në Maliq. Kjo tragjedi e re tregon qartë se mbyllja e TikTok nuk ishte zgjidhje, por vetëm një pretekst politik. Kush e ka radhën që të fajësohet tani për këtë krim të rëndë? Snapchat apo Instagram?
Ne kërkojmë që qeveria të ndërmarrë masa konkrete, jo thjesht reforma kozmetike për opinion publik. Kërkojmë veprime të dukshme dhe efektive për përmirësimin e sigurisë në shkolla, forcimin e bashkëpunimit me familjet, angazhimin e komunitetit dhe fuqizimin e sistemit shëndetësor. Vetëm me masa të tilla mund të parandalohen tragjedi të tjera dhe të shpëtohen jetë fëmijësh.
Martini dhe Eraldi nuk u vranë prej rrjeteve sociale. Ata u vranë nga mungesa e sigurisë, nga papërgjegjësia institucionale dhe nga dështimi i sistemeve që duhet të mbrojnë jetën e fëmijëve. Mbyllja e një aplikacioni nuk e kthen mbrapsht realitetin dhe nuk zgjidh problemet.
Në këtë moment dhimbjeje të madhe, shprehim ngushëllimet më të sinqerta për nënën dhe familjen e të miturit të vrarë në Maliq. E dimë se çfarë do të thotë të humbasësh dritën e jetës, dhe ndajmë me ta dhimbjen e pamasë. Zëri ynë bashkohet me të tyren në thirrjen për drejtësi dhe për masa të vërteta, që asnjë nënë tjetër të mos derdhë lot për fëmijën e saj.
Familja Cani!".