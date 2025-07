Tentoi të vriste një person/ Arrestohet në Greqi shqiptari me dy identitete, pritet ekstradimi

Një 39-vjeçar shqiptar është arrestuar në Greqi me qëllim ekstradimin në Shqipëri.

Shqiptari me dy idenitete, Deni (Denis) Mecolli ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Korçë, me vendimin e datës 09.02.2025, i ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprën penale “Vrasja me dashje”, mbetur në tentativë.

Ai akuzohet se më datë 04.02.2025, në qytetin e Korçës, ka tentuar të vrasë 40 vjeçarin Ergys Shtylla duke e goditur me thikë.

“Si rezultat i bashkëpunimit të strukturave të Policisë së Shtetit me homologët në Greqi, në kuadër të operacionit të koduar “The Wanted”, për sigurimin dhe shkëmbimin e informacionit mbi vendndodhjen e shtetasve në kërkim ndërkombëtar, u mundësua lokalizimi në Greqi, kapja dhe arrestimi me qëllim ekstradimin në Shqipëri, i shtetasit: D. M. alias D. M., 39 vjeç.

Interpol Tirana dhe Interpol Athina do të kryejnë procedurat për ekstradimin e këtij shtetasi, në Shqipëri.”– njofton policia.