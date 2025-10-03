LEXO PA REKLAMA!

Lajmifundit / 3 Tetor 2025, 08:54
Aktualitet

Vrasja në Babrru, arrestohet në Durrës autori i krimit

Është arrestuar në Durrës, autori i vrasjes që ndodhi mbrëmjen e kaluar në zonën e Babrrusë.

Autori i krimit ende nuk është identifikuar, teksa policia zbulon se ngjarja ka ndodhur për motive banale.

40 vjeçari Hajdar Ismailgeci u gjet pajetë mbrëmjen e kaluar në mes të rrugës, teksa në trupin e tij u gjet një shenjë sulmi me thikë.

Ngjarja ka ndodhur rreth orës 20:10. Dyshohet se pas një konflikti për motive të dobëta mes dy personave, autori ka goditur me thikë 40-vjeçarin, duke e lënë të vdekur në vend.

Kanë qenë banorët e zonës që kanë lajmëruar Policinë e Shtetit dhe ambulancën.

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord.

