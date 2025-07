Temperaturat mbi 40 gradë/ Paralajmëron meteorologia: E shtuna dita më e nxehtë e verës 2025

Meteorologia Rezarta Xhakollari ka bërë parashikimin e motit. Të premten dhe të shtunën pritet që te kemi temperaturat më të larta në Shqipëri, që do të arrijnë deri në 44 gradë celsius. Gjithashtu temperatura tejet të larta do të jenë në Itali por edhe në zonat jugore të saj. Gjatë një interviste Xhakollari tha se dita e diel do të sjellë ndryshim të motit, dhe temperaturat do të zbresin deri me 5 gradë celsius.

“Në veri dhe në zonat malore të vendit tonë do të ketë rrebeshe afatshkurte shiu. Të hënën temperaturat do të ulen por nuk pritet reshje shiu”, tha mes të tjerash ajo.

Gjithashtu këshilloi që në këto ditë të nxehta të fund korrikut të shmangen daljen dhe të tregohet kujdes me ushqimin.