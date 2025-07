Temperatura deri në 40°C, sinoptikania: Kujdes deri më 10 korrik! Ja zonat e rrezikuara nga zjarret

Një valë e të nxehtit vazhdon të përfshijë pjesë të mëdha të Evropës, derisa autoritetet në shumë vende kanë lëshuar paralajmërime shëndetësore për shkak të temperaturave përvëluese.

Duket se Spanja Jugore është rajoni më i prekur, me temperatura rreth 40 gradë celsius të regjistruara në Sevilje dhe zonat fqinje.

Një rekord i ri nxehtësie për qershorin prej 46 gradësh u shënua të shtunën në qytetin e El Granados, sipas Shërbimit Kombëtar Meteorologjik të Spanjës, i cili tha gjithashtu se ky muaj pritet të jetë qershori më i nxehtë i regjistruar ndonjëherë.

Paralajmërimet për vapë janë në fuqi në pjesë të Portugalisë, Italisë dhe Kroacisë, me paralajmërime të shumta të kuqe që mbulojnë zona të Spanjës, Francës, Austrisë, Belgjikës, Bosnjës dhe Hercegovinës, Hungarisë, Serbisë, Sllovenisë dhe Zvicrës.

Si parashikohen temperaturat në Shqipëri?

Metereologia Lajda Porja në një lidhje direkte me studion e lajmeve të “Ora News” solli të rejat më të fundit nga të dhënat e analizuara nga “Meteoalb”.

“Këto masa të nxehta që kanë përfshirë Evropën do të prekin edhe Shqipërinë të paktën deri në datën 10 korrik dhe do të jenë dominante në pjesën më të madhe të Ballkanit.

Sot temperaturat parashikohen të ngjiten në 38 gradë, dita e martë dhe në vijim do të sjellë çdo ditë rritje të temperaturave, ku ditët më të nxehta do të jenë kryesisht e mërkura dhe e enjtja ku na presin temperatura 40 gradë që do shënohen në 3 qarqet: Berati, Elbasani dhe zonat e Mbi Shkodrës, Kopliku dhe pjesa më e madhe e zonave e Ultësirës Perëndimire, nga Shkodra deri në Fier, ku termometri do të shënojë temperatura deri në 38 gradë, edhe Tirana po ashtu.

Pak më e freskët paraqitet vija bregdetare deri në 37 gradë. Zonat malore ngjiten në 32-33 gradë, por edhe Kukësi dhe Hasi ngjiten në 36 gradë.

Ajo që dua të them është se e gjithë java do të jetë e thatë dhe e nxehtë, duke përjashtuar të shtunën, ku do jenë disa rrebeshe vetëm në skajin verilindor për disa minuta, dhe më pas do të kemi diell.

Rrezikohen nga zjarret zonat veri-perëndimore për shkak se gjatë këtyre dy ditëve do të kemi erëra të relativisht të forta dhe kjo bën që të zgjerohet harta e zjarreve në vend.

Megjithatë pritet që nga mes-jave të kemi një rënie të shpejtësisë së erës.

Do të kemi temperatura mjaft të larta gjatë gjithë javës. Orari i pikut nga ora 11:00 deri në orën 15:00 – 16:00 të pasdites është dhe intervali ku do të jetë dhe më i nxehti.

Temperaturat minimale nga nesër do të rriten, kryesisht në zonat tropikale në vijën bregdetare, kryesisht jugu, pjesa e qarkut të Vlorës.

Ne flasim për temperatura të matura në hije, nën 40 gradë, që do të thotë se në vendet e zhveshura ku nuk ka hije dhe vetëm diell, të paktën ne e ndjejmë si 45 gradë.

Kujdesi duhet të jetë shumë i madh për të gjithë moshat e treta dhe fëmijët sidomos, të mos dalin jashtë nga intervali nga ora 11:00 deri në 15:00 – 16:00 të pasdites, ose dhe dalja për të gjithë njerëzit që janë të detyruar, të kujdesen të ecin në vende poshtë pemëve dhe hijeve, pasi në hije janë 3-4 gradë më të ulëta temperaturat. Dhe patjetër duhet të mbajmë gjithmonë një shishe ujë me vete.

Përdorni veshje me ngjyra të çelëta dhe mundësisht të bardha, pasi nuk thithin shumë rreze, sepse le të themi që sa herë ka temperatura të larta ka problematika të theksuara tek njerëzit, sidomos tek ata që janë të sëmurë kronikë, fëmijë dhe të moshuar të paktën të mos dalin në intervalin e sipërpërmendur.”, rha sinoptikania Lajda Porja për OraNews.