“Gjueti shtrigash, qesharake”/ Malltezi para SPAK: Prokuroria e Posaçme ka mashtruar...

Jamarbër Malltezi ka dhënë një deklaratë për mediat pas paraqitjes së tij në Prokurorinë e Posaçme (SPAK) këtë të hënë, duke e cilësuar hetimin ndaj tij si një “gjueti shtrigash”.

“Na gënjyen se toka ishte shpronësuar, ndërkohë që rezultoi të ishte e pronarëve. Është një çështje qesharake,” deklaroi ai. Malltezi akuzoi kryeministrin Edi Rama për ndërhyrje të drejtpërdrejtë në këtë çështje, duke e krahasuar me personazhin fiktiv Voldemort.

“E bukura është se i paska bërë Edi Rama, është bërë si Voldemorti. Por ne do të përballemi me Voldemortin. SPAK nuk guxon as ta thërrasë, nuk guxon t’i shënojë emrin. Ka shkuar deri në mashtrim,” u shpreh ai.