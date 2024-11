Temperatura deri në 27 gradë Celsius, parashikimi i motit për këtë të diel

Këtë të diel, moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin përjashtuar vranësirat e pakta kalimtare kryesisht në mesditë dhe pasdite.

Temperaturat variojnë nga 5 gradë në vlerat minimale në Shkodër, Korçë dhe Gjirokastër deri në 27 gradë në vlerat maksimale në Elbasan, Fier dhe Berat.

Era do të fryjë e lehtë me drejtim kryesor juglindje – veriperëndim dhe shpejtësi mesatare 1-5 m/s shoqëruar me dallgëzim në dete të forcës 0-1 ballë.