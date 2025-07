“S*ks me politikanë e klientë VIP! Paguajnë dyfishin”, flet transgjinorja, eskortë 20-vjeçare: Kryej marrëdhënie me policët!

Rebeka, transgjinorja që ushtron profesionin e eskortës prej disa vitesh, në një rrëfim për “Panorama” ka treguar për jetën e saj, klientët VIP e politikanë, si edhe dëshirën për të kryer transformimin nga djalë në vajzë, një operacion që kushton mbi 20 mijë euro për heqjen e organit gjenital.

“Rebeka” ka rrëfyer se kryer marrëdhënie seksuale me shumë politikanë, duke shprehur se ata janë klientët më të rregullt dhe se kujdesen për mirëmbajtjen e saj.

“Siç unë dua të ruaj privatësinë time, ata duan privatësinë e tyre. Por shkoj me shumë politikanë, paguajnë dyfishin e njerëzve normal, vetëm që të ruajnë privatësinë e tyre. Janë klientët e mi më të rregullt, kujdesen për mirëmbajtjen time”, deklaroi ajo në intervistën për Panorama.

Rebeka tregoi se në mesin e klientëve të saj ka shumë klientë VIP, duke shtuar se “bëj sikur nuk i njoh”.

“Ka shumë VIP-a, por mua nuk më intereson. Siç ata bëjnë punën e tyre, edhe unë bëj punën time, bëj sikur nuk i njoh. Ata mbarojnë qejfin e tyre, unë marr lekët e mia, mbaroj punën time, nuk i njoh dhe s’më njohin”, u shpreh ajo.

E pyetur se “Sa vite mund të vazhdosh ta ushtrosh këtë profesion?”, Rebeka u përgjigj se kjo do të ndodhë kur të plotësohet fizikisht me çdo operacion.

“Mendoj që në momentin kur do të plotësohem fizikisht me çdo operacion, mundësi financiare, atëherë jeta ime do të stopojë në këtë rrugë. Shoh vetëm tortura, sepse jeta ime në rrugë është torturë”, tha ajo.

Teksa shtoi: “Jam shumë femërore, por kam nevojë për organin gjenital që ta ndryshoj. Varet se në çfarë shteti i bën, në Serbi shkon 10 mijë euro, por në Turqi shkon mbi 20 mijë euro. Pastaj është gjoksi, lazeri, botox që janë shpenzime. Një vajzë trans ka shumë shpenzime se një vajzë normale.”

A ka çifte që duan seks në grup ose orgji? “Orgji patjetër që po, madje shpeshherë. Bëjnë pagesa të larta”./Intervistoi Gjergji Prenga