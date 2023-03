Si shërbimi sekret shqiptar i financuar nga Britania çoi në vrasjen e rivalit të botës së krimit

Agjentët mashtrues të një njësie shërbimi sekret shqiptar të financuar nga Britania e Madhe që lufton krimin e organizuar u kanë shitur informacione gangsterëve.

Informacioni nga përgjimet e zbuluara nga një operativ i korruptuar nga ekipi i fshehtë – i koduar Merlin – çoi në vrasjen e një burri si pjesë e një grindjeje midis bosëve rivalë të drogës në vendin ballkanik, ka zbuluar një hetim i Mail Online.

Një sinjalizues tha se të paktën dy agjentë të tjerë të Merlin kanë shitur informacion të klasifikuar në rrjetet e krimit që ata synonin të mposhtnin. Zbulimet tronditëse vijnë pasi kryeministri Rishi Sunak muajin e kaluar u zotua të shpenzojë më shumë për të luftuar migrimin e paligjshëm dhe krimin e organizuar nga Shqipëria.

Merlin u krijua brenda shërbimit sekret të Shqipërisë, i njohur si SHISH, në vitin 2000 kur bandat nga vendi filluan të vepronin për herë të parë në Britaninë e Madhe.

Që në fillim ajo mori pjesën më të madhe të financimit të saj nga taksapaguesit britanikë. Agjentët e saj u trajnuan nga Britania e Madhe dhe aktiviteti i departamentit monitorohet nga një oficer kontakti me bazë në ambasadën britanike në Tiranë.

Merlin ishte aq i fshehtë, saqë edhe ekzistenca e tij mbeti e paraportuar për 16 vjet deri në vrasjen e Denis Kasajt, anëtar i familjes së krimit të klanit Kastrati, i cili u qëllua në një Mercedes nga breshëri plumbash të automatiku çek Skorpion.

Vrasësi me pagesë Ilir Memushaj u dënua me 14 vjet burg në vitin 2017 për vrasjen për të cilën detektivët zbuluan se ishte kryer me kërkesë të një klani rival kriminal, Binjaku, si pjesë e një grindjeje të gjatë mes familjeve.

Të dy klanet kanë krijuar rrjete të mëdha droge në të gjithë Evropën, duke përfshirë Britaninë e Madhe.