Luizi dhe Olta kanë një ‘aleancë të fshehtë’? Sipas shokëve të Luizit dyshja “ka një telepati të frikshme”

Dy nga banorët më të komentuar të këtij edicioni të “Big Brother Vip” janë padyshim Luiz Ejlli dhe Olta Gixhari.

Që në fillim dyshja janë parë si armiq të përbetuar të njëri-tjetrit, “në aspektin e lojës”, siç thotë edhe këngëtari.

Por, mesa duket kjo gjë nuk qëndron kështu në syrin e miqve të ngushtë të Luizit. Joni dhe Mario, shokët e fëmijërisë së Ejllit në një dalje të tyren të fundit në emisionin “Glamour Zone” kanë nënkuptuar se në fakt Luizi dhe Olta kanë një “aleancë të fshehtë”.

“Me Oltën. Ata kanë një telepati të frikshme me njëri-tjetrin, ndoshta edhe publiku mund ta ketë kuptuar. Ata kuptohen me një shikim. Por nuk duhet përjashtuar edhe se nëse do të kishin mundësi të dy do ta eleminonin njëri-tjetrin.

Duke qenë se nuk i kanë vendosur asnjëherë përballë, atëherë kanë një aleancë”, shtuan ata.