Shtyhet me 24 orë transferimi i emigrantëve nga Italia në Shqipëri

Italia bën me dije se emigrantët e jashtëligjshëm do të transportohen drejt qendrës së Gjadrit me një vonesë të konsiderueshme kohore.

Sipas ANSA dy anijet e planifikuara për sot në portin e Shëngjinit do të mbërrijnë nesër, në të njëjtat orare: rreth orës 15:00, anija e parë me 15 emigrantë në bord. Në mbrëmje, rreth orës 19:00, pritet të mbërrijë anija e dytë, me 25 emigrantë të tjerë. Në total, rreth 40, e barabartë me kapacitetin aktual të kontejnerëve të ngritur brenda kampit të Gjadrit.

Pas vendimit të qeverisë italiane më 28 mars për të ripërdorur një nga qendrat e migracionit në Shqipëri si “qendër ndalimi riatdhesimi” të plotë, objekti do të përdoret tani për të pritur emigrantët tashmë të pranishëm në tokën italiane me një urdhër kthimi.

Javën e kaluar, Komisioni Evropian tha se ishte në dijeni të zhvillimeve të fundit në lidhje me dekretin për qendrat në Shqipëri. Sipas Komisionit, legjislacioni kombëtar italian do të zbatohej për këto qendra, “siç ka ndodhur deri tani me azilin”.

“Në parim, kjo është në përputhje me ligjin e BE. Ne do të vazhdojmë të monitorojmë zbatimin e protokollit në versionin e tij të rishikuar dhe do të qëndrojmë në kontakt me autoritetet italiane”, tha një zëdhënës