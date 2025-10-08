Shqiptari kapet me 10 kg heroinë në makinë, e kishte fshehur në sediljen e fëmijës
Një 40-vjeçar shqiptar ka rënë në prangat e policisë italiane, pasi u kap me një sasi droge. Shqiptari, me banim në provincën e Torinos, iu gjetën 10 kg heroinë.
Burri po udhëtonte në një SUV me gruan dhe dy fëmijët e tij të vegjël kur u ndalua për kontroll nga oficerët e Skuadrës Fluturuese të Milanos.
Gjatë inspektimit, oficerët zbuluan ngarkesën e drogës të fshehur me kujdes në pjesën e pasme të sediljes së fëmijës.40-vjeçari u arrestua menjëherë dhe u transferua në stacionin e policisë për kontrolle rutinë.
Hetimet pasuese, të shtrira në shtëpinë e tij në provincën e Torinos, çuan në zbulimin dhe sekuestrimin e tre kilogramëve të tjerë heroinë, duke konfirmuar rëndësinë e zinxhirit të furnizimit të të dyshuarit.
Hetuesit nuk përjashtojnë hetime të mëtejshme për të identifikuar rrjetin e kontakteve dhe destinacionin e substancës narkotike.