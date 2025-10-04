LEXO PA REKLAMA!

Shpallet në kërkim shoferi i ‘Rrumit të Shijakut’

Lajmifundit / 4 Tetor 2025, 14:35
Aktualitet

Agron Bejdolli, shoferi i Aleksander Lahos i njohur gjithashtu si Rrumi i Shijakut, është shpallur në kërkim pas dyshimeve për përfshirje në rastin e pengmarrjes së dy vëllezërve Beqiraj në qytetin e Durrësit.

Bejdolli është nën hetim për disa vepra penale, përfshirë falsifikimin e dokumenteve, kryer më shumë se një herë dhe në bashkëpunim me një grup të strukturuar kriminal.

Ai po hetohet gjithashtu për pjesëmarrje në aktivitetet e grupit të strukturuar kriminal, sipas nenit 333/a/2 të Kodit Penal.

Agron Bejdolli ka bashkëpunuar në mënyrë aktive me Aleksander Lahon, i cili aktualisht është shpallur në kërkim nga prokuroria për lidhje me aktivitet kriminal të organizuar.

Hetimet vijojnë për të sqaruar rolin e tij dhe për të siguruar zbardhjen e plotë të ngjarjes.

