Shpallet në kërkim shoferi i ‘Rrumit të Shijakut’
Agron Bejdolli, shoferi i Aleksander Lahos i njohur gjithashtu si Rrumi i Shijakut, është shpallur në kërkim pas dyshimeve për përfshirje në rastin e pengmarrjes së dy vëllezërve Beqiraj në qytetin e Durrësit.
Bejdolli është nën hetim për disa vepra penale, përfshirë falsifikimin e dokumenteve, kryer më shumë se një herë dhe në bashkëpunim me një grup të strukturuar kriminal.
Ai po hetohet gjithashtu për pjesëmarrje në aktivitetet e grupit të strukturuar kriminal, sipas nenit 333/a/2 të Kodit Penal.
Agron Bejdolli ka bashkëpunuar në mënyrë aktive me Aleksander Lahon, i cili aktualisht është shpallur në kërkim nga prokuroria për lidhje me aktivitet kriminal të organizuar.
Hetimet vijojnë për të sqaruar rolin e tij dhe për të siguruar zbardhjen e plotë të ngjarjes.