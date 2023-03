Shkencëtarët zbulojnë një planet të ri i mbuluar totalisht nga uji

Shkencëtarët kanë arritur të zbulojnë një planet të ri, i cili ndodhet 100 vite dritë larg Tokës.

Sipas shkencëtarëve kanadezë, ky planet është i mbuluar tërësisht me ujë dhe rrotullohet rreth dy yjeve të vegjël.

I quajtur TOI-1452b, ai u zbulua nga një grup kërkimor ndërkombëtar i udhëhequr nga Charles Cadieux, një student doktorature në Universitetin Kanadez të Montrealit. Rezultati është publikuar në The Astronomical Journal.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Planeti u identifikua për herë të parë falë teleskopit hapësinor Tess, nga NASA, i projektuar pikërisht për të skanuar galaktikën tonë në kërkim të planetëve jashtë Sistemit Diellor.

Pasi u identifikua, planeti i mbuluar me ujë u analizua në detaje nga një instrument i ri i fuqishëm i instaluar në Observatorin Mont-Megantic në Kanada, i cili bëri të mundur zbulimin e karakteristikave të tij interesante.

Kështu ishte e mundur të konstatohej se TOI-1452b orbiton rreth një sistemi yjesh binar më të vegjël se Dielli dhe që janë vetëm 97 njësi astronomike larg njëri-tjetrit, pak më shumë se dyfishi i distancës midis Diellit dhe Plutonit.

Planeti, nga ana tjetër, është 70% më i madh se Toka dhe do të mbulohej tërësisht nga një oqean i madh me ujë të lëngshëm.

Të dhënat tregojnë praninë e një bërthame të fortë, ndërsa uji do të përfaqësonte deri në 20% të masës së tij (në Tokë është vetëm 1%). Detaje të reja të këtij planeti të ri dhe interesant do të zbulohen së shpejti falë vëzhgimeve me teleskopin hapësinor James Webb plotësisht funksional për disa muaj.