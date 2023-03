EMRAT/ 30-vjeçari shqiptar refuzon të dëshmojë kundër patriotëve të tij, dënohet me 4 vite burg në Maltë

30-vjeçari shqiptar, Artan Coku ka refuzuar të dëshmojë kundër Daniel Muka dhe vëllait të tij Begtash, të cilët po i nënshtrohen procedimeve të veçanta për një grabitje prej 333 mijë eurosh në Maltë.

Ai u dënua me katër vjet burg muajin e kaluar pasi pranoi se kishte marrë pjesë në grabitjen e një dyqani bizhuterish në tetor 2017. Nën argumentin se ka firikë për familjen dhe sigurinë e tyre, Coku ka refuzuar të dëshmojë.

Coku doli para gjykatës mëngjesin e sotëm, i akuzuar se ka refuzuar të japë dëshmi nën betim në përmbledhjet e veçanta të provave kundër vëllezërve Muka.

Daniel Muka akuzohet për vrasjen e Christian Pandolfino dhe partnerit të tij Ivor Maciejoëski në shtëpinë e tyre në Sliema në gusht 2020.

Coku kishte qenë përgjegjës për logjistikën e grabitjes dhe kishte qenë përgjegjës, ndër të tjera, për të informuar vëllezërit Muka nëse dyqani Tignè Point ishte hapur.

Pas pranimit të akuzave ndaj tij, ndihma e Cokut në Polici kishte qenë një faktor lehtësues në dënimin e tij, i cili mori parasysh faktin se ai kishte ofruar vullnetarisht informacione të dobishme për mënyrën se si ishte planifikuar dhe kryer mbajtja.

Coku kishte pranuar se kishte ndihmuar me logjistikën e bllokimit, që më pas dyshohej se u krye nga Daniel Muka, vëllai i tij Begtash dhe Ramazan Hysa, të cilët ende përballen me akuza të ngjashme. Coku i kishte thënë policisë se stolitë e vjedhura do të dërgoheshin në Bari të Italisë dhe përfundimisht do të shiteshin në Shqipëri.

Përveç dënimit me burg prej katër vitesh, Gjykata kishte urdhëruar edhe Cokun që të paguante një të tretën e shpenzimeve të gjykatës, në vlerë mbi 14,500 euro. Kostoja e riparimeve në dyqanin e synuar nga banda ishte mbi 65,000 euro.

Shqiptari ishte një njeri i lirë pas dhënies së dënimit, për shkak të periudhës së gjatë që kishte kaluar në paraburgim, e cila e tejkaloi dënimin e tij. Por policia e kishte ndaluar të largohej nga Malta, duke e mbajtur në paraburgim për të dëshmuar kundër vëllezërve Muka.

Por kur u soll në gjykatë për të dëshmuar kundër tyre në dy përmbledhje provash të veçanta të premten, Coku nuk pranoi, në të dyja rastet, të deklaronte se kishte një familje në Shqipëri, sigurinë e së cilës do ta vinte në rrezik nëse do ta bënte këtë.

Coku i tha gjykatës se nuk kishte frikë nga burgu dhe nuk e kishte problem të ndalohej. Duke qenë se Coku ishte një dëshmitar kompetent dhe i detyrueshëm në ligj, pasi çështja kundër tij ishte vendosur, gjyktata urdhëroi ri-arrestimin e Cokut.

Coku u parashtrua para gjykatës të premten në mëngjes, duke u deklaruar fajtor për akuzën se nuk kishte dëshmuar kundër të dy bashkëpunëtorëve të tij të dyshuar.