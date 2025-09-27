LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Sherri mes kunetërve në Kombinat, arrestohet autori! Policia jep detaje: Një 29-vjeçar në kërkim, ja çfarë dyshohet

Lajmifundit / 27 Shtator 2025, 17:02
Aktualitet

Sherri mes kunetërve në Kombinat, arrestohet autori! Policia jep

Policia e Tiranë ka dal me një njoftim zyrtar lidhur me plagosjen me armë zjarri të një 56-vjeçari nga kunati i tij pasditen e sotme, në zonën e Kombinatit.

Sipas bluve të kryqytetit, dyshohet se sherri mes tyre ka ndodhur për motive të dobëta, në banesën e të dëmtuarit në rrugën “Llambi Bonata”.

Dyshohet se gjatë një konflikti, shtetasi me iniciale M. T., rreth 41 vjeç, ka plagosur me armë zjarri kunatin e tij, shtetasin G. M., rreth 56 vjeç, i cili ndodhet në spital, jashtë rrezikut për jetën.

Policia ka arrestuar 41-vjeçarin, ndërsa është shpallur në kërkim edhe një 29-vjeçar me iniciale  N. S., si i dyshuar i implikuar në ngjarje.

Njoftimi i policisë

Plagosi me armë zjarri kunatin e tij, dyshohet për motive të dobëta, falë reagimit të menjëhershëm dhe ndërhyrjes profesionale të shërbimeve të Policisë, u bë e mundur kapja dhe shoqërimi në Polici i autorit të dyshuar të ngjarjes.

Shpallet në kërkim edhe një 29-vjeçar, i dyshuar i implikuar në ngjarje.

Sekuestrohet arma e zjarrit me të cilën autori kreu plagosjen.

Rreth orës 15:40, në banesën e të dëmtuarit në rrugën “Llambi Bonata”, dyshohet se gjatë një konflikti për motive të dobëta, shtetasi M. T., rreth 41 vjeç, ka plagosur me armë zjarri kunatin e tij, shtetasin G. M., rreth 56 vjeç, i cili ndodhet në spital, aktualisht jashtë rrezikut për jetën.

 


Ad 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion