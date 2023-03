Sedilja 67, detaje nga aksidenti trenave ku vdiq shqiptarja në Greqi

Numri i viktimave nga aksidenti tragjik në Greqi sa vjen e rritet , nderkohe qe detaje rrëqethëse dalin për udhëtarët të cilët humbën jetën në tren.

Mes 5 shqiptarëve të vdekur ishte edhe Ifigjenia Mitska, 23-vjeçarja me shtetësi greke por me origjinë shqiptare, trupi i së cilës u konfirmuar përmes analizës së AND dy ditë pas aksidentit.

Avokati i familjes së saj, Stelios Sourlas ka postuar një foto të realizuar nga brenda vagonit të trenit Intercity 62, ku ajo ishte ulur në vagonin B3, sedilja 67.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Për Protothema ai ka treguar se prindërit e Ifigjenias kanë kërkuar që të ndëshkohen përgjegjësit për aksidentin që i mori jetën vajzës së tyre.

“Familja e 23-vjeçares së ndjerë Ifigenia Mitska është e shkatërruar dhe e tronditur nga vdekja e parakohshme e vajzës së tyre.

Më herët, Stelios Sourlas duke folur për gazetarët deklaroi se askush nga kompania nuk ka kontaktuar me familjen për të kërkuar falje.

Ai tha se prej dy ditësh 23-vjeçarja Ifigenia ishte e zhdukur pasi nuk ishte as në listën e të plagosurve dhe as në listën e të vdekurve dhe familja po jetonte një thriller.

“Kjo ua përkeqësoi psikologjinë, ata ishin në telefon duke pritur lajmin e mirë se vajza e tyre është gjallë.

Fatkeqësisht kjo telefonatë e këndshme nuk erdhi kurrë, përkundrazi erdhi ajo që u theu zemrat”, nënvizoi Sourlas.

23-vjeçarja Ifigenia ishte me të fejuarin e saj në tren. Sipas avokatit të familjes Mitska, i fejuari i Ifigjenisë fillimisht e ndihmoi atë duke e zhvendosur në një pjesë tjetër të vagonit së bashku me një fëmijë tjetër.

Ajo që kujton edhe i fejuari i 23-vjeçares është se kur e kanë marrë shpëtimtarët ka arritur t’u thotë “merrni edhe të dashurën time”, e cila fatkeqësisht ndërroi jetë.

Varrimi i saj do të bëhet në orën 11:00 të mëngjesit të së shtunës në Giannica./tch