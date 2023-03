Reshje dhe ftohë, parashikimi i motit për ditën e sotme

Sipas meterologeve vendi ynë do të përfshihet nga mot alternime vranësirash dhe intervale kthjellimesh këtë të shtunë.

Reshjet e shiut pritet të jetën të herëpas-hershme me intensitet të ulët deri mesatar.

Në zonat malore në jug dhe juglindje të vendit në lartësin mbi 900-1000 metër reshjet do të jenë në formën e dëborës.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Era nga verilindja-juglindja me shpejtësi mesatare 1-6m/sek, e cila ditën e shtunë fiton shpejtësi deri në 12m/sek.

Valëzimi në dete i forcës 1-2 ballë.

Javen e fundit moti ka qene i paqendrueshem ne vend, i shoqeruar me vranesira dhe kthjellime te cilat here pas here jane shoqeruar edhe me reshje te lehta shiu.

Po keshtu luhatje kane pasur edhe temperaturat ne vend duke shenuar ndryshime te here pas hershme.