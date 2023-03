"Killeri i qetë", vrau tri gra, plagosi tri të tjera, pamjet e Dan Hutrës në gjykatë

Tri dite pas ngjarjeve te cilat tronditen Tiranen, Dan Hutra, autor i masakrave me 3 gra të vrarë dhe 3 të tjera të plagosura, ka dalë sot para Gjykatës së Tiranës, ku do i komunikohet masa e sigurisë.

40-vjeçari, i cili bëri masakër në banesën e ish-partneres së tij, Elena Hysa, duke i vrarë motrën dhe kunatën dhe e plagosi atë bashkë me nënën e saj, sipas prokurorise duhet te qendroje ne burg.

Ai vrau me armë dhe motrën e kundërshtarit të tij, Elteva Kurti si dhe plagosi të dashurën e tij në Astir, në tentativë për ta vjedhur.

Hutra do të mbrohet nga nje avokat kryesisht i caktuar nga shteti.

Ai u shfaq ne gjykate me nje veshje sportive, pa pranga ne duar, duke shikuar drejt per drejt nga salla dhe ne nje moment, duke konsumuar uje nga nje shishe te cilen e kishte me vete.

Seanca zhvillohet me dyer të mbyllura, ndërsa Prokuroria ka kërkuar arrest me burg për disa vepra penale, nga ajo e vrasjes për shkak të marrëdhënieve familjare, vrasjes me paramendim, plagosjes së rëndë me dashje, armë mbajtje pa leje.

Ne 2007 Hutra kishte vrare edhe gruan e pare ndersa ne qershor 2022 ishte denoncuar edhe nga gruaja e dyte per shtrim dhune vetem nje muaj pasi ishin fejuar dhe kishin nisur bashkejetesen.