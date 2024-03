“S’e dija çfarë punimesh bëheshin”/ Në pranga për shpërthimin në Lushnjë, flet sipërmarrësi

Pas shpërthimit Prokuroria ka marrë në pyetje Leonard Gjinin i cili ishte pronar i Gjini Konstruksion sh.p.k.

I pyetur ky i fundit thotë se në vendngjarje nuk ka pasur asnjë punonjës të tij pas ende nuk kishte nisur punë që prej lidhjes së kontratës dhe po priste momentin që do të ishte gati lirimi i objektit për fillimin e punimeve. Por sipas prokurorisë janë kryer punimet nga dy viktimat që nuk ishin kontraktuar.

Është pyetur shtetasi Leonard Gjini shpjegon se ka një biznes aktivitet ndërtimi dhe zbatim projektesh me konstruksion beton dhe hekur ne daten 27.11.2023 ka lidhur një kontratë sipërmarje me shtetasin Bujar Çela ndërtim magazine e cila ishte e pajisur me leje ndërtimi Nr200 dt 19.09.2023 Objekti kishte një vlerë prej 17963280 lek e cila më datë 10.02.2024 është konfirmuar për fillimin e punimeve.

Ai sqaron se për ngjarjen e ndodhur aty nuk lidhej me punonjësit dhe nuk ka idenë se çfarë punimesh ishin duke u kryer në objektin në fjalë, nuk ka dërguar asnjë punonjës apo të ketë bërë asnjë nënkontraktë për të kryer punimë në këtë objekt. Pas daljes të lejes për fillimin e punimeve ai ka pritur momentin që do të ishte gati lirimi i objektit për fillimin e punimeve.