Sara flet për sherrin me Françeskën në BBV: Edhe kur jam tradhtuar nga partneri…

Sara Gjordeni, banorja që bëri jo pak bujë gjatë rrugëtimit të saj në Big Brtoher, ka sqaruar sot në “Ftesë në 5” sjelljen e saj, për të cilën është kritikuar.

Ish banorja rrëfeu se me veprimin që bëri me Françeskën vuri në rrezik lojën e saj, por mbajti larg Bardhin me vetëdije. Sara tha se nuk është krenare për veprimin që ka bërë, por nuk e ka ofenduar kurrë Françeskën e para.

“Vura në rrezik lojën time se mu errën sytë.. ama isha e ndërgjegjshme për Bardhin. Për shpirt të vëllait jam keq dhe po dridhem i kam thënë. Unë nuk po i jepja më debat Françeskës. Gjithmonë kishte një ves që të vinte në këmbë unë i ktheja kurrizin. Më lër se nuk do të lë të vazhdosh debatin.

Debat nuk po të jap, unë i humba 100 mijë eurot e mia. Nuk jam krenare që kam bërë, por diçka e paralajmëruar. Mund të ishte parandaluar me një thirrje të Françeskës në dhomën e rrëfimit. Unë nuk kam ofenduar asnjë femër tjetër e para”-tha Sara.

Për sjelljen e saj që është kritikuar, Sara tha se e kanë bërë shumë situata të jetë e tillë. Ajo tha se kur është tradhtuar, nuk i ka shërbyer karakteri i ëmbël.