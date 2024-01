Rritja e tarifave për patentat, Sekretar i Federatës së Transportit: Vendim tinëzar

Tonin Gjinaj, Sekretar i Përgjithshëm i Federatës së Transportit, ka reaguar ashpër pas lajmit se tarifat shërbimeve për lejet e drejtimit do të dyfishohet, e madje disa prej tyre edhe katërfishohen.

Ai tha në News24 se ky vendim është marrë pa i njoftuar ata si grup interesim, duke e cilësuar një lëvizje në mënyrë tinëzare.

“Dje u vura në dijeni, por jo zyrtarisht, këto janë tarifa që janë vendosur tinëz dhe në mënyrë të padrejtë, pa marrë mendimin e grupeve të interesit. Nuk mund të katërfishohen çmimet e tarifave. Unë kam dijeni se hyjnë në fuqi në datën 4 shkurt.

E papranueshme që në të mos jemi në dijeni. Kjo do të sjellë shumë konfuzion pas datën 4 shkurt. Është akrobaci dhe e paimagjinueshme. Ne nuk do rrimë duarkryq. Jemi mbledhur mbrëmë dhe po mbledhim firma dhe do protestojmë.

Shqiptarët nuk do të jenë gati për të tilla gjëra. Nuk shkon dot nga njëshi te katra menjëherë. Së pari ne duhej të ishim informuar. Autoshkollat tani janë në prag falimenti, janë të dorëzuara”, tha ai.