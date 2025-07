Rrezikoi pushuesit duke kryer manovra të rrezikshme me Jet Ski, e pëson 24-vjeçari në Tale

Kreu manovra të rrezikshme me mjet lundrues, brenda perimetrit të sigurisë, ndëshkohet me masë administrative 100 000 lekë, 24-vjeçari.

Sekuestrohet mjeti lundrues.

Shërbimet e Drejtorisë Vendore të Policisë Lezhë dhe shërbimet e Policisë Kufitare në Shëngjin, gjatë monitorimit të vijës bregdetare, kanë konstatuar në plazhin e Tales, një mjet lundrues tip Jet Ski, që po lëvizte në mënyrë të rrezikshme brenda perimetrit të sigurisë, duke rrezikuar pushuesit.

Shërbimet e Policisë ndaluan menjëherë mjetin lundrues dhe shoqëruan në Stacionin e Policisë Kufitare Shëngjin, drejtuesin i tij, shtetasin D. L., 24 vjeç.

Në përfundim të veprimeve, drejtuesi i mjetit lundrues u ndëshkua me masë administrative 100 000 lekë, si dhe u sekuestrua mjeti lundrues.

Shërbimet e Policisë Kufitare, në bashkëpunim me shërbimet e Drejtorisë Vendore të Policisë Lezhë, do të vijojnë kontrollet intensive përgjatë gjithë vijës bregdetare, ndërsa u bën apel të gjithë shtetasve që përdorin ose japin me qira mjete lundruese argëtuese, që të respektojnë me rigorozitet rregullat dhe detyrimet ligjore, me qëllim garantimin e sigurisë së jetës së pushuesve në plazhe.