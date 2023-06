Rrebeshe shiu dhe vranësira, si parashikohet moti në javën e fundit të qershorit

Rrebeshet pritet të vijojnë deri në darkë, ndërsa në javën e fundit të qershorit, moti do të mbetet gri, por reshjet parashikohet të jenë të izoluara.

Kësisoj, një përmirësim moti do të ndihet në ditët në vijim me kthjellime dhe vranësira të shpeshta, por vetëm reshje të pakta në zona të izoluara, kryesisht gjatë mesjavës.

Temperaturat kanë zbritur në normalitetin mujor, duke u luhatur nga 13 ne 32°C . Vlerat do të rriten lehtë përgjatë javës vijuese duke shënuar nga 14 deri në 34°C.