Reshje shiu në të gjithë territorin, moti për ditën e sotme 31 korrik 2025

Shqipëria sot do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti pritet të jetë me kthjellime në zonat veriperëndimore dhe jugperëndimore të vendit, por me kalimin e orëve do të ketë shtim të ndjeshëm të vranësirave, sidomos në zonat kodrinore-malore.

Reshjet do të jenë të karakterit të dobët në pjesën më të madhe të territorit, por parashikohen edhe shtrëngata të shkurtra në zona të izoluara.

Era do të fryjë e lehtë, kryesisht nga verilindja me shpejtësi mesatare rreth 7 m/s. Në bregdet dhe lugina, era mund të arrijë deri në 16 m/s në intervale të shkurtra.

Deti do të jetë i trazuar mesatarisht, me valëzim të forcës 2-3 ballë.