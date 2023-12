Reklamuan punën e kultivimit të kanabisit në Tik-Tok, e pësojnë keq dy "kopshtarët" shqiptarë në Angli

Dy burra që vepruan si “kopshtarë” për një fermë të madhe kanabisi në një restorant “të braktisur”, ndërsa puna ishte reklamuar në TikTok. Artan Haka, 38 vjeç dhe Juljan Sulaj, 25 vjeç, u zbulua se jetonin në kushte të rralla të lidhura me restorantin e braktisur në Bradshawgate.



Gjykata e Bolton dëgjoi se si policia zbuloi se dy shtetasit shqiptarë po kujdeseshin për qindra bimë kanabisi të shpërndara në më shumë se 10 dhoma. Prokurori Kevin Lister tha: “Një rrjedhje e madhe uji u zbulua në një restorant të braktisur që u gjurmua në një pronë ngjitur”.

Sipas hetuesit, kishte rreth 760 bimë gjithsej, që arrinte në rreth dy kilogramë kanabis secila. Ai i tha gjykatës se si policia më pas hyri në papafingo të ndërtesës ku gjetën dy shtretër dhe një kuzhinë. Z. Lister tha: “Prona ishte në një gjendje shumë të keqe, të pandehurit u gjetën në bodrum, të fshehur.”

Të dy burrat u arrestuan më pas dhe Haka pranoi në polici se kishte shkuar në Mbretërinë e Bashkuar ilegalisht në vitin 2020 dhe kishte lëvizur midis Londrës, Birminghamit dhe më pas Boltonit.

Z. Lister tha: “Më pas, duke pasur nevojë për para, ai nisi këtë punë, në kuptimin më të dobët, të cilin e pa të reklamuar në TikTok.” Haka pohoi se roli i tij kishte qenë të ujiste bimët dhe se nuk ishte larguar nga ndërtesa për dy muaj. Sulaj, më i riu, nuk dha asnjë koment kur u intervistua nga policia.

Gjyqtarja Abilgail Hudson pranoi se Haka dhe Sulaj kishte të ngjarë të kishin qenë nën kontrollin e të tjerëve kur punonin në kopshtin e kanabisit. Por duke iu drejtuar dyshes, ajo u kujtoi atyre përmasat e fermave që po kujdeseshin.



Ajo gjithashtu vuri në dukje se për shkak të statusit të tyre të paligjshëm, ata nuk do të ishin në gjendje të zbatonin urdhrat e provës. Gjykatësi Hudson e dënoi Hakën me 14 muaj burg dhe Sulajn me 12 muaj. Ajo u tha atyre se kjo nuk do të ndikonte në procedurat e tyre të imigracionit, të cilat “do të marrin rrugën e tyre”.