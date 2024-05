Rama flet për çamët në Athinë dhe i kërkon Greqisë shfuqizimin e ligjit të luftës

Kryeministri Edi Rama, gjatë fjalimit të mbajtur në Athinë, ka përmendur indirekt edhe dëbimin e shqiptarëve të Çamërisë, duke bërë një paralelizëm kur kujtoi vitet kur shqiptarët shkuan në Greqi dhe u përballëm me poshtërimin.

Edi Rama: U përballët me gjithfarë shprehjesh brutale të arrogancës së fqinjit të pasur ndaj komshiut të varfër. Bëtë nga dy tre punë në ditën që nuk mbaronte, duke zbutur urinë me një pjatë në ditë për të vënë mënjanë lekët e dy valketeve të pangrëna. Përjetuat poshtërimin e fshesave të zeza të fundshekullit XX, kur ju shkulnin nga shtëpitë me rrobat e trupit nëpër natë për tju depërtuar në Shqipëri si në një film të ri të një kohe shumë të vjetër të shpërnbuljeve me përdhunë të paraardhësve tanë nga shtëpitë e tyre në veriun e Greqisë.

Gjithashtu, kryeministri Edi Rama i kërkoi Greqisë edhe shfuqizimin e ligjit të luftës. Rama vlerësori kryeministrin grek Kyriakos Mitsotakisin dhe kritikoi te majten greke, sivëllezërit e PS ne Shqiperi, parti e cila eshte ne opozite.

Edi Rama: Në vitin 1947 Greqia ratifikon traktatit e paqes me Italinë dhe gjendja e luftës mbaron. Ndërsa me Shqipërinë dekreti i gjendjes së luftës dhe për rrjedhoja pasojat e këtij ligji mbeten në fuqi sot e gjithë ditën. Megjithëse në vitin 1998 të dyja shtetet kanë miratuar traktatin e miqësisë. Si ka mundësi që dy vende janë bashkë në NATO, kanë nënshkruar traktatin e miqësisë të mos jetë shfuqizuar gjendja e luftës bashkë me pasojat e një ligji lufte të 84 viteve më parë?!

Në këto vite unë dhe qeveria ime jemi përpjekur që ky absurditet të largohet nga tryeza e marrëdhënieve tona. Ashtu sic jemi përpjekur që ti adresojmë sa më drejtë me dialog, me mirëkuptim të gjitha çështjet e mbetura mes vendeve tona. Unë kam bindjen se nëse ka vullnet të mirë të gjitha mosmarrëveshjet zgjidhen pa pritur që të kalojnë edhe 84 vite të tjera.