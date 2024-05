Qytetari gjobitet 2.6 milionë lekë se ndërtoi stallën e lopëve, reagon Erion Brace: Ej, a jeni në terezi...?!

Deputeti i PS Erion Braçe denoncoi se fundi rastin e një gjobe me vlerë 2.6 milione leke te vendosur nga nje qytetari pasi ndërtoi një ministallë pa leje aty ku ka qenë serë e vogël.

I indinjuar Braçe thotë se po pushkatohet bujku në mes të fushës.

Brace pasqyron në facebook fletën e gjobës dhe vendit për të cilin bujku është gjobitur, Braçe ka dhe një apel ka dhe për ministrin e shtetit për pushtetin vendor Arbjan Mazniku.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Denoncimi i deputetit Braçe

A JENI NE TEREZI APO JOOO?

Eeeejjjj 2.625.000 LEKE GJOBE?

Domethene 26.250.000 (shenim redaksional: leke te vjetra) LEKE GJOBE PER KETE DEPON?

26.250.000 LEKE GJOBE NE FSHAT?

Nuk di! Shoh letrat, lexoj kete shkrimin dhe shastisem;

Ka patur SERE-te vogel, si ka ecur, ka vendosur te ndertoj nje ministalle per tre lope-ne hapesiren e seres, me blloqe e cati llamarine, poooooo PA LEJE sepse LEJA KUSHTON pafund, per me teper per kete strukture qe sheh ne foto dhe per kete, 26.250.000 LEKE GJOBE?!

Ju qofshi! NUK DI, E VINI MENDJEN NE PUNE A JO, por kjo eshte ta pushkatosh bujkun ne mes te fushes!

Dhe ky eshte produkti i presionit ndaj e te policise, presioni ndaj e te prokurorise mbi popullin e fshatit e zyrtaret qe duhet te therrin keshtu popullin e fshatit!!

NJE GJE KAM;

MINISTER MAZNIKU NA KALO LIGJIN QE KA NJE VIT I BERE E PRET E PRET TE MIRATOHET!

Beje se kushton shume me pak se kjo e keto GJOBAT E CMENDURA!