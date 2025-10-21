LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Qarkullonin me kokainë në makinë/ Të rinjtë në Shëngjin tentojnë t’i shmangen kontrollit, përfundojnë në pranga

Lajmifundit / 21 Tetor 2025, 16:43
Aktualitet

Qarkullonin me kokainë në makinë/ Të rinjtë në


Policia e Lezhës gjatë kontrolleve në askin rrugor “Shëngjin-Kune”, ka arrestuar në flagrancë tre shtetas dhe ka proceduar penalisht një 17-vjeçar, të cilët po qarkullonin me një automjet të tipit “Benz”.

Si fillim, blutë kanë kërkuar automjetin të ndalojë por të rinjtë tentuan të arratiseshin.

Uniformat blu të Lezhës më pas kanë  ndjekur shtetasit për disa minuta dhe në momentin e ndalimit kanë ushtruar kontroll ndaj mjetit.

Brenda veturës u gjet një sasi lënde narkotike kanabis sativa, kokainë dhe armë të ftohta të llojit thikë dhe municione luftarakë.

Policia më pas ka vijuar me sekuestrimin e drogës dhe mjeteve të ftohta.

Ndërkaq, të rinjtë e arrestuar ishin shtetasit te identifikuar me iniciale M. M., 19 vjeç, H. I., 18 vjeç, dhe P. G., 26 vjeç.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion