Qarkulloi me makinë në zonën e plazhit të Vlorës pranë pushuesve, e pëson shoferi

Policia ka vendosur gjobë prej 53 mijë lekësh për drejtuesin e një automjeti që shfaqej në një video në rrjetet sociale duke lëvizur në bregdetin e Vlorës, në zonën e plazhit.

Po ashtu mësohet se drejtuesi i automjetit që u shfaq në video duke qarkulluar në plazh, nuk ishte efektiv policie, siç ishte përfolur.

"Reagim i Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë. Në lidhje me një video të publikuar në rrjete sociale, në të cilën shfaqet një automjet duke lëvizur në bregdet, në zonën e plazhit, në qytetin e Vlorës, ju informojmë se:

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Vlorë, në bashkëpunim me specialistët e Sektorit të Policisë Rrugore, kanë lokalizuar automjetin që shfaqet në pamjet e publikuara dhe kanë identifikuar drejtuesin e tij.

Pas shoqërimit të automjetit në ambientet e komisariatit, shtetasit Gj. I. (sqarojmë se ky shtetas nuk është punonjës i Policisë së Shtetit) iu vendos masa administrative 53 000 lekë, për shkeljen e 3 neneve të Kodit Rrugor, “Rregullimi i qarkullimit në qendrat e banuara “Shpejtësia” dhe “Mosrespektimi i sinjalizimit rrugor”.

Dejtoria Vendore e Policisë Vlorë është e angazhuar maksimalisht për të garantuar rendin dhe sigurinë publike gjatë sezonit turistik, me qëllim krijimin e një ambienti të qetë dhe të sigurtë për të gjithë pushuesit, vendas dhe të huaj. Çdo shkelje që cenon këtë objektiv do të trajtohet me zero tolerancë", thuhet në njoftim.