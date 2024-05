Publikohen datat, ja kur do të mbahen provimet për Maturën Shtetërore 2024

Ashtu si dhe është bërë me dije më herët nga Ministria e Arsimit në muajin qershor maturantët në Shqipëri do t’ i nënshtrohen provimeve të Maturës Shtetërore.

Provimi i Gjuhës së Huaj do të jetë më 3 qershor, Gjuha Shqipe dhe Letërsia do të jetë më 10 qershor, Matematika më 18 qershor e provimi me zgjedhje më 24 qershor.

Ndërsa, provimi Teori Profesionale e Integruar për Maturën Shtetërore Profesionale do të jetë më 24 qershor. Provimet do të fillojnë në orën 10:00 dhe do të zgjasin rreth 2 orë e 30 minuta.