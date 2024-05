Prodhim dhe shitje të narkotikëve, Endi Braçaj dënohet me 5 vite burg

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, më datën 29.01.2024, ka

paraqitur pranë Gjykatës kërkesën me objekt: gjykimin në themel të çështjes penale Nr.53 Regj.

Them., në ngarkim të të pandehurit Endi Braçaj, akuzuar për veprat penale “Prodhimit dhe shitjes

së narkotikëve”, “Grupi i strukturuar kriminal” dhe “Kryerja e veprave penale nga organizata

kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal” parashikuar nga nenet 283/1, 333/a/2 dhe 334/1 të

Kodit Penal.

2. Gjykimi i kësaj ҫështje u zhvillua me rregullat e gjykimit të shkurtuar. Në përfundim të gjykimit,

Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me trup gjykues

të përbërë nga gjyqtarët Paulin Çera, Marçela Shehu, Gentian Marku, me vendimin Nr. 34, datë

22.05.2024 vendosi:

1. Deklarimin fajtor të të pandehurit Endi Braçaj për kryerjen e veprës penale “Prodhimit

dhe shitjes së narkotikëve”, parashikuar nga neni 283/1 të Kodit Penal dhe në bazë të

kësaj dispozite dënimin e tij me 7 (shtatë) vite e 6 (gjashtë) muaj burgim.

2. Deklarimin e pafajshëm të të pandehurit Endi Braçaj për kryerjen e veprës penale

“Grupi i strukturuar kriminal” të parashikuar nga neni 333/a/2 të Kodit Penal.

3. Në aplikim të nenit 406 paragrafi 1 të Kodit të Procedurës Penale, të pandehurit Endi

Braçaj, i ulet 1/3 e dënimit, duke u dënuar përfundimisht me 5 (pesë) vite burgim.

4. Vuajta e dënimit i fillon nga dita e ekzekutimit të vendimit të caktimit të masës së

sigurimit “arrest në burg”, në mungesë të tij ose vendimit gjyqësorë të formës së prerë.

5. Shpenzimet procedurale në fazën e hetimeve paraprake dhe ato gjyqësore mbeten në

ngarkim të të pandehurit në pjesën që i takon.

6. Kundër këtij vendimi lejohet të bëhet ankim brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, në

Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.