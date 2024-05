Presidentja e Maqedonisë së Veriut: Nuk e kam shkelur marrëveshjen e Prespës

Presidentja e Maqedonisë së Veriut, Gortnana Silianovska thotë se nuk e ka shkelur në asnjë moment marrëveshjen e Prespës, madje bën fajtore Greqinë.

Duke folur për gazetarët, Silianovska pohoi se nuk e kishte shkelur marrëveshjen në betimin e saj më 12 maj. Sipas saj, teksti i betimit që e ka nënshkruar mban emrin kushtetues të shtetit, që është Republika e Maqedonisë së Veriut.

“E kam respektuar Marrëveshjen e Prespës. Nuk shoh se kam shkelur Marrëveshjen e Prespës. Përveç kësaj, vetë Marrëveshja e Prespës thotë qartë se dokumentet dhe komunikimet do të përdorin emrin e marrë nga Marrëveshja e Prespës, kështu që unë nuk e shoh këtë si shkelje këtu. Unë as nuk e kam grisur garancinë statutore, as nuk kam thënë që nuk do ta respektoj Kushtetutën dhe as nuk kam thënë se do të denoncoj Marrëveshjen e Prespës. Një tjetër gjë është se unë e kritikova Marrëveshjen e Prespës, për shkak të procesit të miratimit të saj, për shkak të mospërputhjes së saj me Kartën e Kombeve të Bashkuara. Por, ky është fakt juridik, është realitet dhe do ta respektoj”, tha Gordana Silianovska.

E pyetur nëse sjellja e saj mund të ndikojë në integrimin evropian të vendit, Gordana Silianovska tha se kjo pyetje duhet bërë nga pala greke.