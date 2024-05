Pesë terma që kurrë nuk duhet t’i kërkoni në Google

Në disa pjesë të internetit është më mirë të mos hyni dhe sado kurreshtar të jeni, është më mirë të mos dini se çfarë kuptimi kanë disa gjëra.

Kjo është një listë me pesë terma të tillë.

I njohur gjithashtu si “Sindroma e foshnjës së Harlequin”, kjo gjendje e rrallë gjenetike shkakton që lëkura e të porsalindurve të formojë pllaka të trasha në formë diamanti që ngjajnë me luspat e peshkut.

Jo vetëm që duket keq, por gjendja kërkon trajtim të menjëhershëm, edhe pse përparimet mjekësore kanë përmirësuar shanset e foshnjave për të mbijetuar nëse e bëjnë këtë.

Në thelb, larvat janë “insekte aktive të papjekura”, gjë që nuk tingëllon aq e frikshme. Megjithatë, kur shkruani këtë term në Google, mund të hasni në një gjendje mjekësore të njohur si myiasis orale, e cila nuk është aspak e këndshme.

Është një gjendje në të cilën larvat jetojnë dhe parazitojnë në gojën e njeriut, domethënë jetojnë në zgavrën e gojës dhe mund të shkaktojnë infeksione të rënda.

Mund ta përkthenim si “heqja e dorezave” dhe arsyeja pse nuk duhet të google kjo frazë nuk janë vetë rezultatet në tekst, por imazhet që ndoshta do të dalin.

Ekziston gjithashtu një problem shëndetësor i njohur si avulsion, dhe nëse dikush e ka atë, “seksione të mëdha të lëkurës së bashku me një shtresë të indeve të buta dalin nga muskujt e tyre”, siç e përshkruan qartë WebMD.

Nuk është se keni frikë nga kafsha, por është problem nëse shkruani me naivitet “krokodili” dhe hasni në foto që tregojnë pasojat e përdorimit të një droge me këtë emër.

Bëhet fjalë për një opioid të quajtur desomorphine, i cili është i njohur për publikun prej disa kohësh. Kur u shfaq për herë të parë dhjetë vjet më parë, u quajt edhe “droga zombie” sepse përdoruesit përfundojnë me pjesë “të ngrënë” të lëkurës së tyre.

Nëse jeni mjaft këmbëngulës, çdo gjë mund të jetë një përvojë traumatike. I tillë është rasti me këtë fjalë (shqiptohet “Furnije”). Zakonisht është një mbiemër francez, por nëse nuk jeni me fat me Googling, do të hasni në një gjendje të njohur si “gangrena e Fournier”.



Është një infeksion akut nekrotik që prek zonën gjenitale të trupit. Më e keqja nga të gjitha, përkeqësohet shumë shpejt dhe mund të jetë fatale.