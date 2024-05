E rëndë në Itali/ Nëna mbyt foshnjen e saj dy ditësh, në pranga 28-vjeçarja

Autoritetet italiane kanë arrestuar një grua me origjinë filipinase, e cila punon në një anije turistike e cila ka vrarë me dashje foshnjen e saj të porsalindur. Ajo punonte në anijen Silver Whisper duke pastruar dhe gatuar. Siç raportohet 28-vjeçarja vrau foshnjen e saj dy ditësh të cilin e lindi në det, pa i treguar askujt se ishte shtatzënë.

Megjithatë është e paqartë nëse dikush tjetër në anije e ndihmoi atë të lindte. Por mediat italiane raportojnë se një grua ka fshehur trupin e foshnjës fatkeqe në kabinën që ndante me dy kolegë të tjerë. Karabinierët u alarmuan të dielën nga punëtorët në anijen turistike, ndërsa ajo ishte në brigjet e Toskanës. Ata nxituan me skaf dhe gjetën 28-vjeçaren të hutuar. Po ashtu ata gjetën me shpejtësi trupin e foshnjes.

Në trupin e fëmijës është parashikuar të kryhet autopsi. Sipas një ekzaminimi fillestar, vdekja e foshnjës nuk është shkaktuar nga mbytja , por sepse nëna e ka lënë për orë të tëra në kabinë pa kujdes mjekësor dhe qumësht. E reja u vu nën izolim në një spital në Grosseto, por të hënën ajo u lirua dhe u dërgua në burg në Firence dhe tani ai akuzohet për vrasje me paramendim.