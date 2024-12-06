LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Pasuri 1.8 mln euro e krimit, policia bën bilancin: U sekuestruan 19 prona të një personi

Lajmifundit / 6 Dhjetor 2024, 12:24
Aktualitet

Pasuri 1.8 mln euro e krimit, policia bën bilancin: U sekuestruan 19 prona

Mbi 1.8 milionë euro me burime të dyshimta dhe 568 të arrestuar për vepra të ndryshme penale ishte bilanci i punës i policisë së shtetit vetëm në një muaj.

Në 12 qarqe të vendit Policia ka kryer 73 operacione, 10 prej tyre u finalizuan në bashkëpunim me vendet e tjera, për kapjen ose ekstradimin e personave të cilët kishin një urdhërarrest ndërkombëtar. Po ashtu një pjesëtari të një grupi kriminal i janë sekuestruar 19 prona.

Gjithashtu u parandaluan 2 tentativa për trafikim të Kanabisit, një rast nga Dubai në Rinas, ndërsa tjetri nga Kapshtica për në Greqi. në total janë sekuestruar 127 kg Kanabis dhe 6.1 kg Kokainë

Po ashtu policia Kufitare goditi 5 tentativa për të kaluar nëpërmjet pikave të kalimit kufitar shuma parash, pa i deklaruara, bëhet fjalë për mbi 1 milion eurove.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion