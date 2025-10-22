LEXO PA REKLAMA!

Pas refuzimeve të Prokurorisë së Elbasanit, Prokuroria e Tiranës i kthen telefonin avokatit Uljan Bajrami

Lajmifundit / 22 Tetor 2025, 16:13
Pas shpalljes së moskompetencës nga Prokuroria e Elbasanit dhe transferimit të dosjes në Tiranë, Prokuroria e kryeqytetit ka vendosur të kthejë menjëherë telefonin e sekuestruar avokatit Uljan Bajrami.

Vendimi vjen pasi mbrojtësi ligjor i avokatit kishte depozituar disa kërkesa pranë Prokurorisë së Elbasanit për kthimin e pajisjes, të cilat ishin refuzuar. Sapo dosja mbërriti në Tiranë, organi i akuzës në kryeqytet miratoi kërkesën për dorëzimin e telefonit, duke e ekzekutuar menjëherë.

Burime për mediat konfirmojnë se vendimi është marrë në përputhje me kompetencat procedurale pas marrjes në dorë të çështjes nga prokurorët e Tiranës

