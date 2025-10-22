Rihanna humb 36 milionë dollarë nga “Fenty”
Këngëtarja dhe sipërmarrësja e njohur Rihanna ka pësuar një humbje prej rreth 36 milionë dollarësh pas mbylljes së projektit të saj të modës “Fenty”, në bashkëpunim me gjigantin francez Louis Vuitton. Linja e luksit, e lançuar me bujë në vitin 2019, u ndërpre vetëm dy vite më vonë pasi nuk arriti të përmbushte pritshmëritë tregtare.
Sipas dokumenteve financiare të kompanisë së saj britanike Denim UK Holdings, mbyllja e “Fenty” solli një goditje të ndjeshme financiare, veçanërisht pas pandemisë që kufizoi udhëtimet dhe ndikoi në procesin krijues të Rihannës, e cila ishte përfshirë personalisht si dizajnere.
Në fillim të projektit, Rihanna kishte investuar afro 35 milionë dollarë, ndërsa kompania mëmë e Louis Vuitton-it, LVMH, kishte hedhur një shumë të ngjashme. Dy palët zotëronin përkatësisht 49.99% dhe 50.01% të aksioneve përmes kompanisë Project Loud France, një referencë ndaj albumit të saj të pestë, Loud.
Çmimet e larta – me xhaketa që arrinin deri në 1,000 dollarë – dhe mungesa e interesit nga tregu çuan në vendimin për ta mbyllur linjën në vitin 2021. Megjithatë, Rihanna dhe LVMH vendosën të fokusohen në markat më fitimprurëse si Fenty Beauty, Fenty Skin dhe Savage X Fenty.