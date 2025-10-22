I shpallur në kërkim për krime lufte në vitet ’90, arrestohet në Poloni 79-vjeçari serb
Rojet kufitare polake ndaluan një shtetas 79-vjeçar serbo-kanadez të kërkuar nga Kroacia sipas një urdhër-arresti evropian për përfshirjen e tij të dyshuar në krime lufte në vitin 1991, thanë prokurorët të mërkurën.
Kroacia thotë se i dyshuari dha urdhra dhe mori pjesë në akte duke përfshirë ndalimin e paligjshëm, torturën dhe vrasjen e civilëve, si dhe plaçkitjen dhe zjarrvënien ndërsa shërbente në forcat paraushtarake serbe në luftërat ballkanike.
Burri, i identifikuar vetëm si Zivko Z. për shkak të ligjeve polake të privatësisë, u ndalua në Aeroportin Chopin të Varshavës. Ai u deklarua i pafajshëm për veprat penale të listuara në Urdhërin Europian të Arrestit, thanë prokurorët.
Prokurorët polakë i kanë kërkuar gjykatës leje për të transferuar Zivko Z. në Kroaci, ku ai përballet me deri në 20 vjet burg nëse shpallet fajtor.