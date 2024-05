Parashikimi i yjeve/ Harrojeni martesën për vitin e ardhshëm nëse i përkisni këtyre shenjave

Ju duhet më shumë kohë për të njohur më mirë partnerin tuaj, ose ndoshta personi me të cilin jeni në një lidhje tani nuk është i duhuri për t’u martuar.

Ndaj nëse vitin tjetër nuk i ngjitni shkallët e altarit, mendoni se po shmangni problemet që do t’jua kishin vështirësuar jetën.

Virgjëresha

Me Saturnit tek Peshqit, ju që i përkisni kësaj shenje do të hasni disa probleme me partnerin tuaj. Saturni nuk është një planet “i lehtë” dhe kur një shenjë pranon ndikimin e tij, jeta e saj gjithashtu ndryshon. Ky planet sjell pengesa dhe probleme dhe ju kërkon të vlerësoni nëse lidhja që keni ia vlen ta vazhdoni apo duhet të ndalet këtu. Saturni do t’ju mësojë si të përballeni me përgjegjësitë tuaja. Ka më shumë gjasa të divorcoheni sesa të vendosni të martoheni.

Luani

Për Luanët që i përkasin dhjetëditëshit të parë, gjërat nuk do të jenë aspak të lehta në periudhën e ardhshme, pasi Plutoni ka hyrë në Ujor dhe ndikon drejtpërdrejt në dhjetë ditët e tyre. Ndikimi i këtij planeti nuk premton ditë të lehta për Luanët. Plutoni kërkon punë dhe ndryshim, ndaj Luanët nuk janë ende gati të shkojnë drejt altarit.