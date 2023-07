Parashikimi i motit, temperatura të larta në gjithë vendin

Masat ajrore të qëndrueshme vijojnë ndikimin e tyre duke sjellë gjatë orëve të paradites mot të kthjellët dhe të nxehtë në pjesën më të madhe të vendit.

Orët e pasdites dhe mbrëmjes do të sjellin kalime vranësirash të lehta nëpër territor, ku më të theksuara do të jenë në zonat malore Lindore. Sipas MeteoAlb, gjatë natës i gjithë vendi do të dominohet nga kthjellime dhe vranësira të pakta.

Temperaturat e ajrit do të mbeten konstante në mëngjes, por ulen lehtë në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 15°C deri në 36°C.

Era do të fryjë e lehtë si në tokë dhe në det duke arritur shpejtësinë 28 km/h nga drejtimi kryesisht Perëndimor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim të ulët.