Parashikimi i motit për ditën e sotme, s`ka reshjem temperaturat deri 28 gradë

IGJEUM ben te ditur se diten e sotme Shqiperia do te kete mot te ngjashem me ditet e fundit, pa reshje ndersa temperaturat maksimale do te shkojne ne 28 grade.

PARASHIKIMI METEO

----------------------

RESHJET

Të enjten, dt. 11 prill nuk priten reshje në asnjë qark (siç tregohet në tabelë, respektivisht për secilin qark).

TEMPERATURA

E enjte, dt. 11) temperaturat minimale dhe maksimale të ajrit pritet të arrijnë:

në bregdet: 12 / 25 °C

në vendet e ulëta: 11 / 28 °C

në vendet malore: 9 / 23 °C

ERA

E enjte, dt. 11) era pritet të fryjë e lehtë deri mesatare.