Horoskopi për ditën e sotme, cfarë parashikojnë yjet 11 prill 2024?!

Dashi

Të tjerët janë në vështirësi dhe ju do ta kuptoni këtë nga ankesat dhe mosmarrëveshjet që ndodhin rreth jush. Nuk do të keni asnjë problem për të përballuar rutinat tuaja të zakonshme. Pyetja është: a keni kohë për të ndihmuar të gjithë të tjerët? Nëse e bën këtë, mund të lësh pas dore veten. Dashuria po merr shumë terren, por ju nuk jeni i përgatitur për një raport në këto kohë. Financat po shkojnë drejt një stabiliteti modest.

Demi

Rutinat e zakonshme si gatimi, kopshtaria dhe punët e shtëpisë nuk do t’ju tërheqin. Ju thjesht nuk dëshironi të mendoni për përgjegjësitë. Një koleg i cili është i apasionuar pas rutinës do të punojë shumë për të arritur gjithçka. Ata do të duhet të kalojnë disa orë shtesë për të përmbushur qëllimin e tyre. Lidhuni më shumë me partneren tuaj dhe harrojini mëritë. Vëmendja maksimale duhet të jetë tek financat.

Binjakët

Nuk do t’ju bëjnë shumë përshtypje historitë heroike të një fqinji apo kolegu. Në fakt ju ndoshta nuk do të besoni asnjë fjalë nga ato që thonë ata. Do t’ju argëtojë të vini re se dikush i beson me të vërtetë tregimet e tyre. Me dashurinë dhe paratë tregohuni pak hilacakë këto ditë.

Gaforrja

Një situatë do t’ju bëjë të kuptoni se si disa ide kanë qenë me ju për disa vite. Papritmas do të kuptoni se kjo gjë ka ndikuar në mënyrën se si mendoni dhe ndjeheni. Ka ardhur koha që të ndryshoni. Ruani durimin me partnerin, harxhoni para aq sa ju duhen.

Luani

Po ndaloni së shfrytëzuari një mundësi për shkak të mungesës së përvojës. Mos u tundoni të thoni jo kur ky mund të jetë shansi juaj për të fituar atë përvojë. Dyer të reja po hapen për ju dhe bëni diçka që nuk e keni provuar kurrë më parë. Paratë dhe dashuria janë novela tërheqëse për ju, “lexojini” me kujdes!

Virgjëresha

Bëni më të mirën nëse merrni pjesë në një intervistë ose bëni një provim. Qëndroni të qetë pasi shqetësimi ose ankthi nuk do t’ju ndihmojë të merrni rezultatet më të mira. Nëse hyni në një situatë duke e ditur se nuk keni dhënë gjithçka që mundeni, atëherë nuk duhet të jeni aq seriozë. Dashuria për ju është oazi i lumturisë, kur jashtë ka “furtunë”. Me paratë bëjini mirë llogaritë.

Peshorja

Mendoni seriozisht për një debat të kohëve të fundit me një mik që po shkakton ende probleme mes jush. Gjithmonë e keni urryer grindjen dhe të shihni mënyra për të rregulluar mosmarrëveshjet tuaja do t’ju sjellë lehtësim. Edhe nëse jeni i pari që kërkoni falje, ajo që është e rëndësishme është që ju mund ta lini pas vetes të gjithë këtë. Hapini letrat në dashuri, ju po bëheni të vështirë për t’u kuptuar. Në fushën financiare provoni të merrni përsipër nisma të reja.

Akrepi

Jeni të vëmendshëm ndaj gjithçkaje që ndodh rreth jush dhe kjo do të sigurojë që të mos humbisni asgjë të rëndësishme. Ju do të jeni të parët që do të ndërmerrni veprime kur mendoni se është e nevojshme. Dikush nuk është i sinqertë dhe nuk do t’ju duhet shumë kohë që të kuptoni se kush është ky. Ju nuk po tregoheni “gjahtarë” të mirë në dashuri, paratë po i përdorni me mjeshtëri.

Shigjetari

Do t’u dëshmoni skeptikëve se idetë mund të kthehen në realitet, duke ndërmarrë veprime. Do të bëni përparim të shpejtë dhe dikush që ju akuzoi se po kënaqeni me ide imagjinare do të befasohet nga rezultatet. Para dhe dashuri, këto të dyja nuk shkojnë bashkë për ju, shikoni kush po ju vëzhgon në çdo hap që hidhni!

Bricjapi

Ju i shijoni miqësitë tuaja, por nuk jeni të prirur të merrni më përgjegjësi të përbashkëta. Një marrëdhënie, angazhim ose situatë po ju mbyt. Mund t’ju duhet të tërhiqeni nga kjo marrëdhënie për një kohë të shkurtër. E keni kuptuar gabim zemrën, lëreni të lirë të vendosë mbi arsyen.

Ujori

Dikush që drejton një biznes do t’ju frymëzojë të veproni sipas ideve tuaja. Një dyqan, muze apo ndërtesë që vizitoni do ju bëjë të ndiheni të veçantë. Një hobi i ri do të bëhet një pikë diskutimi midis miqve. Jeni duke shijuar parajsën tuaj financiare, por edhe në dashuri duhet të bëheni strategjikë!

Peshqit

Njerëzit në pozicione të larta do të diskutojnë mënyra të ndryshme për të lehtësuar presionin ndaj atyre, përgjegjësitë e të cilëve janë shumë për t’u përballuar. Po bëhet e qartë se ndryshimet duhen bërë, sepse nuk mund të vazhdoni të bëni atë që keni bërë gjithmonë. Jeni para disa tronditjeve dhe surprizave, të gjitha për mirë. Dashuria ju bën të ndiheni si në ëndrra, paratë shpesh hasin lëkundje./bw