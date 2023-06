Parashikimi i motit, diell, shi dhe rrebeshe në gjithë vendin

SHQIPËRI- Deri në mesditë kthjellimet do të mbizotërojnë në vend ku intervalet e gjata me diell do të jenë më prezente në vijën bregdetare si edhe zonat e ulëta ndërsa gjatë orëve të pasdites do të ketë shtim gradulal të vranësirave duke rrezikuar rrebeshe shiu afat-shkurtër në pothuajse të gjithë vëndin, më të theksuara në zonat malore përgjatë shtrirjes Lindore.

Gjatë mbrëmjes dhe natës pritet përmirësim i kushteve atmosferike në vend.

Sipas Meteoalb, temperaturat e ajrit do të pësojnë një rënie të lehtë në mëngjes, por mesdita nuk do të sjellë ndryshim të tyre duke luhatur vlerat ditore nga 11°C deri në 30°C.

Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare me shpejtësi 35 km/h nga drejtimi kryesisht verior duke sjellë në brigjet e Adriatikut dhe Jonit dallgëzim mbi 2 ballë.