Horoskopi, çfarë parashikojnë yjet për ju sot

Këto orë të mesit të qershorit ndiheni me vullnet të fortë dhe plot dëshirë për të bërë gjëra, gati për t’u rikthyer në lojë dhe ndoshta përballeni me një “armik” kokë më kokë ose me dikë që është përpjekur – për ca kohë – për t’ju ndaluar. Një rikonfirmim mund të ketë ardhur dhe të tjerë do të vijnë së shpejti, si në punë ashtu edhe në dashuri.

DEMI

Të lindurit e kësaj shenje ndihen të mbingarkuar nga detyrimet dhe tensionet e tepërta. Ajo që dikush do të donte është vetëm pak relaksim pasi të jetë përmbytur me detyra, kërkesa, programe ose investimi në një rol të rëndësishëm. Ata që kanë dyshime në dashuri do të bënin mirë t’i sqaronin dhe t’i eliminonin sa më shpejt, do të ishte e dobishme një bisedë e mirë me partnerin.

BINJAKËT

Që prej muajit mars disa bashkëpunime janë pezulluar, pa asnjë arsye të vërtetë… Nuk mund ta duroni më këtë situatë! Tranziti i Saturnit në këtë shenjë po ju “detyron” një rishikim total të jetës dhe do të kuptoni se shumë shpejt do të bien disa ‘maska’… Dashuria? Rastet e mundshme dhe goditje të papritura të rrufesë, prandaj mbani një sy hapur!

GAFORRJA

Ky fillim ju gjen paksa të zhvendosur, jeni plot me gjëra për të bërë, por një ngjarje e papritur mund t’ju mërzitë ose të shkaktojë vonesa… Kujdes mos humbisni durimin! Ata që kanë një histori dashurie që funksionon, mund të vendosin ta bëjnë një hap më tej. Sidomos tani që po përjetoni një fazë që favorizon bashkëjetesën dhe martesat.

LUANI

Jeni të përmbytur me forcë dhe një ndjenjë të ripërtërirë përgjegjësie në punë, për shkak të Venusit aktiv në këtë shenjë; kini kujdes megjithatë, kjo nuk është koha për të hedhur hapin më të gjatë, veçanërisht nëse keni biznesin tuaj, ndaj jini të kujdesshëm dhe përfitoni sa më mirë nga një situatë e keqe. Prej shkurtit disa situata janë bërë të vështira për t’u menaxhuar dhe ne duhet të ndërhyjmë në një farë mënyre.

VIRGJËRESHA

Gjatë orëve në vijim do të keni mundësi t’i kapërceni sfidat me logjikë dhe strategji: që nga muaji mars rruga juaj ka qenë me gunga, me shumë pengesa dhe ngjarje të paparashikuara që ju kanë shqetësuar, por tani (me Jupiterin në favor) mund të rikuperoni shumë dhe të arrini sukseset e dëshiruara. Inteligjenca dhe mendjemprehtësia do t’ju çojnë larg, madje edhe përtej pritjeve tuaja.

PESHORJA

Gjërat më të bukura ndodhin kur jeni dy, qofshin ato ndjenja apo marrëdhënie pune, por së fundmi jeni zhgënjyer nga dikush që është larguar papritur nga jeta juaj. Lërini gjërat të shkojnë natyrshëm!

AKREPI

Mund të përjetoni një rënie të dëshirës sentimentale. Dashuria duket e pushtuar nga hezitimet apo tundimet për të pushuar për reflektim, prandaj është e nevojshme të kuptojmë nëse ia vlen të rezistosh duke i lënë gjërat të rrëshqasin ose nëse në vend të kësaj do të ishte më mirë të priten “degët e thata”.

SHIGJETARI

Periudha më e rëndë për shumë prej jush është tani, pas jush. Afërdita dhe Marsi janë në aspekt të shkëlqyer dhe për këtë arsye ne po ecim drejt një të ardhmeje me interes të madh. Pozicioni i ri i Venusit ju bën më të hapur ndaj dashurisë, ndaj dritë jeshile për njohjet e reja.

BRICJAPI

Momente të forta e të mëdha po vijnë së shpejti. Suksesi në punë pa kërkuar favore dhe të qenit autonom në vendimet tuaja janë perspektiva që bëhen arsye për të jetuar për ju.

UJORI

Nëse duhet të bëni gjëra që nuk ju pëlqejnë, mund të gjeni një justifikim për t’u larguar. Gjatë orëve të ardhshme do të vini re një kokëfortësi të caktuar në kufi me përpikmërinë. Të thuash mjaftueshëm tani është e gabuar, rrezikon t’i japësh jetë vetëm emocioneve sipërfaqësore.

PESHQIT

Ditë interesante po vijnë, më të rinjtë mund të provojnë fatin në qytete të tjera. Saturni në shenjën tuaj ju fton të konsolidoni dhe të vini në praktikë eksperiencat e grumbulluara në kohët e fundit.