Ushtria amerikane godet anijen e katërt me drogë në brigjet e Venezuelës
Ushtria amerikane ka goditur një tjetër anije që transportonte drogë nga trafikantë të dyshuar në brigjet e Venezuelës.
Sipas njoftimit të Sekretarit të Mbrojtjes së SHBA-së, Pete Hegseth të vrarë kanë mbetur katër persona.
“Katër narkoterroristë në bord u vranë në sulmin që u zhvillua në ujërat ndërkombëtare, pranë brigjeve të Venezuelës, ndërsa anija po transportonte sasi të mëdha droge të destinuara për në Shtetet e Bashkuara, për të helmuar popullin tonë”, shkroi Hegseth.
???????? TRUMP TRUTH / Venezuelan Narco-Terrorists— Biff Smallberries (@B_Smallberries) October 3, 2025
A boat loaded with enough drugs to kill 25 TO 50 THOUSAND PEOPLE was stopped, early this morning off the Coast of Venezuela, from entering American Territory. pic.twitter.com/r8cSigSsoM
Ky është sulmi i katërt i tillë në javët e fundit nga marina amerikane.
“Këto sulme do të vazhdojnë derisa të ndalen sulmet ndaj popullit amerikan”, shtoi Sekretari i Mbrojtjes.