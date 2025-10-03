LEXO PA REKLAMA!

Ushtria amerikane godet anijen e katërt me drogë në brigjet e Venezuelës

Lajmifundit / 3 Tetor 2025, 23:10
Bota

Ushtria amerikane godet anijen e katërt me drogë në brigjet e

Ushtria amerikane ka goditur një tjetër anije që transportonte drogë nga trafikantë të dyshuar në brigjet e Venezuelës.

Sipas njoftimit të Sekretarit të Mbrojtjes së SHBA-së, Pete Hegseth të vrarë kanë mbetur katër persona.

“Katër narkoterroristë në bord u vranë në sulmin që u zhvillua në ujërat ndërkombëtare, pranë brigjeve të Venezuelës, ndërsa anija po transportonte sasi të mëdha droge të destinuara për në Shtetet e Bashkuara, për të helmuar popullin tonë”, shkroi Hegseth.

Ky është sulmi i katërt i tillë në javët e fundit nga marina amerikane.

“Këto sulme do të vazhdojnë derisa të ndalen sulmet ndaj popullit amerikan”, shtoi Sekretari i Mbrojtjes.

