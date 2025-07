PAMJET nga vendi i ngjarjes/ Ku ishte Mond Voga gjatë momentit të atentatit në Fushë Krujë

Janë publikuar edhe pamjet nga të shtënat me armë zjarri në lokalin e Fushë- Krujës.

Siç raportohet policia dyshon se autoret kanë qëlluar nga ana tjetër e rrugës, përballë lokalit, pasi nga kqyrja e kamerave të sigurisë nuk duken as autoret dhe as një automjet me të cilin mund të kenë lëvizur autorët.

Gjithashtu bëhet e ditur se në momentin e atentatit, pronari i lokalit, Mond Voga ka qenë aty së bashku me bashkëshorten dhe fëmijët e tij.

Voga është ish- shoferi i Arjan Ndoj, tashmë deputet i PD, dhe të cilit iu bë atentat në vitin 2019, kur ishte prokuror.